Нацполиция берет под охрану более 100 объектов энергетической инфраструктуры Украины

Это связано с тем, что Украина в ближайшее время будет экспериментально отключена от энергосистем Беларуси и РФ

На период работы энергосистемы Украины в изолированном режиме более 100 объектов энергетической инфраструктуры будут под усиленной охраной. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

"Мы сейчас обращаем внимание на объекты инфраструктуры. С сегодняшнего дня мы проверяем объекты, в частности энергетической инфраструктуры. Более 100 объектов энергетической инфраструктуры мы будем брать под охрану. Часть уже взята под охрану", - сообщил Фацевич.

По его словам, это связано с тем, что Украина в ближайшее время будет экспериментально отключена от энергосистем Беларуси и Российской Федерации.

"Нацполиция будет готова в случае диверсионных, или каких-то других атак на эти объекты. Потому что Украина будет изолирована от других систем обеспечения из других государств", - отметил Фацевич.

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Он уточнил, что охрану этих объектов будут обеспечивать более 600 полицейских. "Это будет временно, на время отключения, а дальше уже будем принимать решения и брать под постоянную охрану такие объекты", - резюмировал замглавы Нацполиции.

Напомним, Украина намерена отключиться на три дня от энергосистемы Беларуси и России. Отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года.