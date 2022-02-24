Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Фото из открытых источников

Военные делают все, чтобы защитить украинцев и не дать агрессору шанса на прорыв

Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить украинцев и не дать агрессору шанса на прорыв. С таким заявлением к украинцам обратился министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Правительственный портал.

"Дорогие Украинцы! Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв", - заявил министр обороны.

Также Алексей Резников призвал украинцев сохранять спокойствие и, по возможности, оставаться дома. По его словам, ситуация под контролем.



"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!" - заявил Алексей Резников.

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в связи с вторжением российских войск.

Министерство внутренних дел обнародовало информацию о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины.