Министр обороны сообщил об упрощении процедуры зачисления в ряды сил тероборони: Что необходимо

Алексей Резников Фото из открытых источников

Сейчас для этого нужен только паспорт

В Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны. Нужен только паспорт. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды сил территориальной обороны. Мы упростили все процедуры, берите только паспорт, только паспорт, больше ничего не нужно. Даем оружие патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага. Обращайтесь к бригадам и батальонам теробороны в ваших регионах. В первую очередь Харьков, Киев, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса, Чернигов, Сумы, Житомир, Ровно, Луцк, Днепр, Донбасс, Луганщина, получайте оружие, готовьтесь защищать свои дома и своих близких", - сказал он.

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Напомним, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируемая.

Небо над Украиной закрыто.

С 5:30 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение сроком на 30 суток.