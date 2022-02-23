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МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию РФ

МИД Украины
МИД Украины

Причиной назвали усиление российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории РФ

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в России, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию. Об этом сообщается на сайте МИД.

Причиной назвали усиление российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории РФ.

Отмечается, что пренебрежение рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан на территории РФ.

В ведомстве отметили, что на случай возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины на территории РФ:

  • Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected][email protected]).
  • Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).
  • Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).
  • Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).
  • Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).

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Напомним, ранее мы писали, что Польша призвала своих граждан уехать из юго-восточных регионов Украины, в частности из временно оккупированных Крыма и ОРДЛО. 

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