МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию РФ

МИД Украины

Причиной назвали усиление российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории РФ

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в России, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию. Об этом сообщается на сайте МИД.

Причиной назвали усиление российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории РФ.

Отмечается, что пренебрежение рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан на территории РФ.

В ведомстве отметили, что на случай возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины на территории РФ:

Новости по теме: МИД Украины отозвал из Москвы временного поверенного

Напомним, ранее мы писали, что Польша призвала своих граждан уехать из юго-восточных регионов Украины, в частности из временно оккупированных Крыма и ОРДЛО.