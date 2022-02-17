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Международные страховые компании поставили Украину в один ряд из Сомали

Черное море
24tv.ua

Ассоциация страховщиков Ллойда (lloyd's Market Association) опубликовала Циркуляр JMLA-028, которым обновила перечень потенциально опасных районов для судоходства (JMC Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils Listed Areas), добавив к нему "украинские и российские воды в Черном и Азовском морях". Об этом GMK Center рассказал адвокат, руководитель практики морского права ЮФ "АНК" Артем Волков.

Последний раз этот перечень обновлялся в сентябре 2020 года. В Ассоциации отмечают, что этот Циркуляр является "мерой предосторожности" с учетом ситуации в Черном и Азовском морях. Украинские и российские воды в Черном и Азовском морях стали единственным "потенциально опасным для судоходства" районом в Европе, став в один ряд с некоторыми районами Гвинейского залива, территориальными водами Нигерии, Того, Сомали, а также некоторыми районами Персидского залива и прилегающих к ней районов.

При этом украинские и российские территориальные воды в Черном и Азовском морях добавили в перечень без указания координат таких районов. По словам Артема Волкова, такая ситуация непременно приведет к росту фрахтовых ставок на перевозки грузов из украинских портов, поскольку судовладельцы будут включать в своих фрахтовых ставок дополнительные расходы на страхование военных рисков.

"Также можно предположить, что включение украинских территориальных вод в перечень потенциально опасных для судоходства приведет к росту страховых премий при страховании грузов, которые следуют в украинские порты или из них. С другой стороны, я не исключаю, что указанный перечень пересмотрят после завершения масштабных учений в Черном море или вскоре после них", – замечает юрист.

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