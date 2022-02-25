Компания "Укрзализныця" просит не публиковать селфи с геотегами из эвакуационных поездов

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Перевозчик осознанно не дает четких анонсов с графиком отправления и движения

"Укрзализныця" запускает дополнительные эвакуационные поезда и просит пассажиров не делиться публично информацией о графиках и маршрутах их движения. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Дополнительные эвакуационные поезда сейчас мчатся из Мариуполя, Волновахи, Запорожья, Киева, Попасной, Рубежного, Северска и Винницы. На очереди – Днепр, Хмельницкий и Кривой Рог. Десятки тысяч детей и простых украинцев спасены из-под линии огня – до 4 тысяч везем каждый час. И мы не остановимся", – говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что осознанно не дают четких анонсов с графиком отправления и движения, ибо это позволяет ехать за "радарами" и оперативно корректировать маршрут в соответствии с подсказками из штаба.

Пассажиров призвали не публиковать свои фотографии с геотегами из эвакуационных поездов, а также отметили, что требования соблюдения карантинного режима для посадки на эвакуационные рейсы смягчен.

"Наши бригады едут в рейсе уже кое-где по несколько суток. Под обстрелами. Без горячей пищи. Переживающие за собственные семьи, но все же вместе с пассажирами, потому что это наш долг", – добавили в "Укрзализныце".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" отменяет ряд пригородных поездов по всей стране в связи с опасностью продолжения курсирования. Подробнее об этом читайте здесь.