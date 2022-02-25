Из-за захвата Россией ЧАЭС Украина ожидает решительных действий со стороны международных партнеров
Любые провокации со стороны захватчиков на ЧАЭС во время гибридной войны могут привести к очередной планетарной экологической катастрофы
Украина в связи с захватом российскими оккупантами Чернобыльской АЭС ожидает решительных действий со стороны международных партнеров для обеспечения общей безопасности европейского континента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал станции ГСП "Чернобыльская АЭС", не позволяя провести ротацию, как это предусмотрено правилами технической безопасности. Захват станции и проведение там любых военных действий грозит повторением второго Чернобыля, от которого Европа оправляется до сих пор", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за движения большого количества военной техники нарушился верхний слой почвы, что привело к превышению контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения.
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В Минэнерго отметили, что вся ответственность за ядерную и радиационную безопасность, состояние объектов и дальнейшее развитие ситуации в зоне отчуждения лежит на захватчиках – военных Российской Федерации.
"Это одна из самых серьезных угроз Европе на сегодня, поскольку любые провокации со стороны захватчиков на ЧАЭС во время гибридной войны могут привести к очередной планетарной экологической катастрофе. Украина ожидает решительных действий со стороны наших международных партнеров для обеспечения общей безопасности европейского континента", – отметили в ведомстве.
Напомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.
Впоследствии в Офисе президента сообщили, что российские диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС, спровоцировав мощную экологическую катастрофу.