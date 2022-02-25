Из-за захвата Россией ЧАЭС Украина ожидает решительных действий со стороны международных партнеров

ЧАЭС Фото из открытых источников

Любые провокации со стороны захватчиков на ЧАЭС во время гибридной войны могут привести к очередной планетарной экологической катастрофы

Украина в связи с захватом российскими оккупантами Чернобыльской АЭС ожидает решительных действий со стороны международных партнеров для обеспечения общей безопасности европейского континента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Оккупанты уже вторые сутки удерживают персонал станции ГСП "Чернобыльская АЭС", не позволяя провести ротацию, как это предусмотрено правилами технической безопасности. Захват станции и проведение там любых военных действий грозит повторением второго Чернобыля, от которого Европа оправляется до сих пор", – говорится в сообщении.