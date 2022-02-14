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Из-за вероятной угрозы со стороны РФ полиция переходит на усиленный режим

Игорь Клименко
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко Фото из открытых источников

Личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный режим несения службы из-за угрозы со стороны России. В таком режиме правоохранители будут находиться с 14 по 19 февраля. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В этот период полиция увеличит количество патрулей на улицах украинских городов, развернет дополнительные ситуативные центры, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.

"Для чего: чтобы оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем", - пояснил Клименко.

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Ранее сообщалось, что украинцы столкнулись с мощной волной гибридной войны и нагнетания паники в информационном пространстве. В связи с этим граждан призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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