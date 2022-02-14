Из-за вероятной угрозы со стороны РФ полиция переходит на усиленный режим
Личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный режим несения службы из-за угрозы со стороны России. В таком режиме правоохранители будут находиться с 14 по 19 февраля. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
В этот период полиция увеличит количество патрулей на улицах украинских городов, развернет дополнительные ситуативные центры, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.
"Для чего: чтобы оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем", - пояснил Клименко.
Ранее сообщалось, что украинцы столкнулись с мощной волной гибридной войны и нагнетания паники в информационном пространстве. В связи с этим граждан призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.