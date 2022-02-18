Главный санврач заявил, что в Украине зафиксировали новый вариант COVID-штамма "Омикрон"

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Пока это единичные случаи

В Украине зафиксировали единичные случаи нового варианта штамма COVID-19 "Омикрон" - BA.2. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время интервью.

"Относительно вариантов BA.1, BA.2-Да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон", то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, в основном это случаи заражения людей, которые вернулись из-за границы", – сказал Кузин.

Известно, что этот вариант штамма "Омикрон" иногда называют "невидимым", поскольку он не имеет генетического маркера, который исследователи использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от штамма "Дельта". По данным исследований, BA.2 более заразен, чем "Омикрон BA.1", однако имеющиеся COVID-вакцины защищают от этого подвида.

Напомним, недавно директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что после волны штамма COVID-19 "Омикрон" острая фаза пандемии коронавируса в мире может завершиться. Но для этого необходимо соблюдение ряда условий.