Двойной сбой в приложении "Приват24" и "Ощад 24/7"

Кроме того, в "Ощадбанке" не работают банкоматы и терминалы самообслуживания

В работе "Приват24" во второй половине дня 15 февраля произошел сбой. При попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку. Об этом сообщает "РБК-Украина"со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что в пресс-службе банка позже уточнят информацию, когда будут выяснены причины сбоя.

Кроме того, пользователи другого государственного банка, "Ощадбанка", также сообщают о проблеме: не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, есть проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения "Ощад 24/7".

Вместе с тем пресс-служба киберполиции заявила, что сегодня, 15 февраля, клиентам одного из государственных банков стали поступать сообщения о технической неисправности банкоматов.

"Сотрудниками киберполиции проанализировано содержание смс-сообщений и установлено, что они не носят фишинговый характер, а являются элементом информационной атаки и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В работе "Википедии" произошел масштабный сбой

Напомним, не так давно в Украине произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Пользователи не могли звонить и отправлять сообщения.