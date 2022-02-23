Дополнительные режимные ограничения вводятся в районах, граничащих с Россией, Беларусью и ОРДЛО

ГНСУ

Режимные меры введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов

В районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, среди ограничений: пребывание на приграничной территории в ночное время; выход любых плавсредств из пунктов базирования; движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе.

"Также режимные меры введены в отношении пребывания иностранцев в пограничной полосе, использование радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео -, кино -, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов", - подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, ранее мы писали, что новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, размещенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией. В местах, где еще в минувшее воскресенье размещались значительные силы, их почти не осталось.