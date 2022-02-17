Для лечения COVID-19 Минздрав позволил использовать таблетки "Паксловид"

Фото из открытых источников

Прежде всего препарат предназначен для пациентов из групп риска

В Украине позволили использовать таблетки "Паксловид" для лечения пациентов, больных коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, препарат "Паксловид" прежде всего предназначен для пациентов из групп риска, чтобы предотвратить ухудшение их состояния и перехода заболевания из легкой степени тяжести в среднюю и тяжелую.

При этом Минздрав подписал контракт с производителем препарата компанией Pfizer. Вскоре в Украину должны доставить 300 тысяч курсов "Паксловида".

"Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформируем дополнительно", - подчеркнул глава Минздрава.

Также он напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов "Молнупиравира" - еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

В частности, эти противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. В то же время они не имеют особых требований хранения.

Напомним, что 26 января в Украине официально зарегистрировали для экстренного применения препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19.

Его пока не планируют реализовывать в аптеках – он будет доступен украинцам бесплатно.

Сейчас таблетки уже продают под этим названием в аптеках, однако они могут быть ненастоящими.