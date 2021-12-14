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Богдан поставил Зеленскому диагноз "биполярочка"

Андрей Богдан
LIGA.net

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан поделился впечатлениями о ноябрьском пресс-марафоне Владимира Зеленского. По его итогам он поставил Зеленскому диагноз: биполярное расстройство.

О психическом состоянии президента речь зашла во время интервью Богдана Дмитрию Гордону.

"Маниакально-депрессивный психоз, биполяррочка... Это не болезни, это расстройства. У каждого человека есть психиатрические расстройства. Кто-то боится высоты, кто-то - замкнутых помещений. А вот то, что было на пресс-конференции - это была биполярочка", - вынес свой вердикт Богдан.

Также он рассказал, какими мыслями одержим президент.

"Ты чем-то заряжен. Вот есть идея, которая тебе дороже жизни: я - президент. Я тут самый главный. Вы все должны меня слушать", - сказал Богдан.

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