ВРУ предложили принять на 3 месяца "бюджет военного времени": Что это значит

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ВРУ рассмотрит два проекта законов о финансировании украинской армии

Профильный комитет ВРУ рассмотрел два проекта законов о финансировании украинской армии: один из них предусматривает выделение 23 млрд грн на армию, другой - это законопроект о бюджете военного времени. Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины сообщил народный депутат Украины (фракция "Голос") Ярослав Железняк. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

Нардеп отметил, что на заседании профильного комитета народные избранники рассмотрели два законопроекта, которые касаются финансирования украинской армии.

"Первый законопроект... - это увеличение финансирования армии, мы предлагали дополнительные 14 млрд, но сейчас Министерство финансов согласилось на бюджетную способность 23 млрд. Из них 16 - идут на армию, 6 - идет на Нацпол и пограничников, на военные администрации, на "Воду Донбасса", это те деньги, которые по меньшей мере требуют сейчас наши военные. Этот законопроект был одобрен единогласно. Я думаю, что он сегодня, максимум завтра будет принят за основу и в целом - 23 млрд на армию", - сказал нардеп.

Ярослав Железняк продолжил: "Второй законопроект, который сегодня также будет принят, это законопроект о так называемом бюджете военного времени. Не вводя военное положение, мы даем возможность на три месяца для того, чтобы не было злоупотреблений, президенту, Кабинету министров по согласованию с президентом распоряжаться бюджетом, который касается вопросов безопасности и обороны. Опять же, дать возможность без бюджетного комитета или даже парламента все расходы, которые будут необходимы дополнительные на армию и безопасность, перебрасывать решением КМУ по согласованию с Верховным Главнокомандующим, то есть президентом Украины. Этот законопроект тоже сегодня был проголосован за основу и в целом на Комитете, я уверен, что в редакции на три месяца он будет поддержан в зале Верховной Рады".

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