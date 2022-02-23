Великобритания предоставит Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий

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Средства предоставят для проектов, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией

Правительство Великобритании готово предоставить Украине 500 млн долларов кредитных гарантий, чтобы поддержать дальнейшую стабильность в стране. Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Гарантии будет предоставлять Многосторонний банк развития (Multilateral Development Bank, MDB) для проектов, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией.

"Мы вкладываем деньги в то, что делаем, и используем экономический опыт и силу Великобритании для поддержки народа Украины. Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь ее экономике выдержать шторм российской агрессии", - заявила Трасс.

Глава британского МИД отметила, что российское вторжение в Украину остается реальным. "Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, предоставляя оборонительное оружие и разоблачая попытки России создать фальшивые поводы для вторжения", - добавила она.

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Напомним, недавно Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи объемом в 1,2 миллиарда. Предоставление средств согласовали по ускоренной процедуре.