В Украине запускают программу "экономического патриотизма": Что она предусматривает

Global Look Press

Снижение НДС на бензин и дизель уменьшит цены на заправках

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", которая предусматривает снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижение НДС на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится в видеообращении президента от 22 февраля.

"Патриот - это тот, кто борется с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места, поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей.

Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему", - сказал он.

Снижение НДС на бензин и дизель уменьшит цены на заправках.

"Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - добавил Зеленский.

Ранее глава Министерства обороны Алексей Резников обратился к военнослужащим Украины на фоне нового витка эскалации конфликта со стороны России.