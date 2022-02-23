В Украине запускают программу "экономического патриотизма": Что она предусматривает
Снижение НДС на бензин и дизель уменьшит цены на заправках
Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", которая предусматривает снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижение НДС на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится в видеообращении президента от 22 февраля.
"Патриот - это тот, кто борется с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места, поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей.
Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему", - сказал он.
Снижение НДС на бензин и дизель уменьшит цены на заправках.
"Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - добавил Зеленский.
Ранее глава Министерства обороны Алексей Резников обратился к военнослужащим Украины на фоне нового витка эскалации конфликта со стороны России.