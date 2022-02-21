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В Офисе президента заявили, что Украина ежемесячно теряет до 5 млрд долларов из-за угрозы вторжения РФ

Ростислав Шурма
Фото из открытых источников

"Подушка" в размере 4-5 млрд долларов должна быть достаточной, чтобы продолжать запланированные государственные программы, отметил заместитель председателя ОПУ

 

Украинская экономика начиная с января безвозвратно теряет до 5 млрд долларов ежемесячно на фоне новостей о рисках военной эскалации со стороны РФ. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью "РБК-Украина".

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2-3 миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, что блокирует заимствования, оказывает давление на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок около 1,5–2 миллиардов долларов", - сообщил Шурма.

Он отметил, что "подушка" в размере 4-5 млрд долларов должна быть достаточной, чтобы продолжать запланированные государственные программы.

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Напомним, начиная с 17 февраля незаконные вооруженные формирования начали обстреливать Донбасс. Они попали в детский сад, школу, жилые дома. Противник пробил стену в детском саду, в результате чего несколько сотрудниц заведения получили контузию.

Из-за действий НВФ 19 февраля от осколочных ранений погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо – получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование. Утром 20 февраля противник совершил 20 обстрелов на Донбассе. В результате ранение получил еще один украинский военный. 

 

 

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