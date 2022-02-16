В Европе стоимость газа упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров

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Это связывают с ослаблением напряжения вокруг Украины

В Европе после кратковременного скачка цены на газ пошли вниз. По состоянию на 16 февраля 2022 года стоимость мартовских фьючерсов опустились ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил Profinance.

Как отмечается, стоимость фьючерсов на открытии составляла 926 долларов и в первый час недолго удерживалась чуть выше 940 долларов за тысячу кубометров. А после этого ускорила темпы снижения.

Так, по состоянию на 11:06 по Киеву цена газа опустилась до отметки 791,36 долларов.

По словам аналитиков, это связано с ослаблением напряжения на украинской границе.

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Напомним, что запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже уровня одной трети от их проектной емкости. По итогам газовых суток уровень запасов снизился до 32,95%.

Это на 13 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. Кроме того, в феврале расход газа из хранилищ на четверть больше, чем в среднем за такой же период в предыдущие пять лет. При этом отбор продлится еще два месяца.