Транзит российского газа через Украину в очередной раз снизился и составляет 49,2 млн кубометров

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За последние сутки объем транзита уменьшился на 1,4 млн кубометров

Российский "Газпром" в очередной раз уменьшил объем суточного транзита через территорию Украины. Об этом сообщил "Интерфакс".

Как отмечается, заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину на пятницу, 18 февраля, составляет 49,2 млн кубометров по сравнению с заявкой на четверг 50,6 млн кубометров.

При этом загрузка украинского газотранспортного направления сейчас более чем в два раза ниже уровня бронирования по долгосрочному контракту – 109 млн кубометров в сутки.

Сейчас "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн кубометров в сутки) из экспортных газопроводов, затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. А у газопровода Ямал – Европа в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. По состоянию на сегодня "Газпром" по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря.

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Напомним, что импорт газа в Украину за период с начала февраля составил 192,4 млн кубометров. Это более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель в январе этого года (44,8 млн кубометров).

В частности суммарная гарантированная мощность для импорта газа в Украину из Евросоюза в 2022 году увеличена на 85%.