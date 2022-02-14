Торговый оборот Украины за прошлый год вырос на треть, - Госстат

Фото из открытых источников

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2021 году составил 676,4 млн долларов

За прошлый 2021 год экспорт товаров и услуг из Украины вырос на треть. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, экспорт товаров и услуг из Украины за 2021 год составил 79 724,3 млн долларов, что на 34,3% больше по сравнению с 2020 годом.

Импорт вырос на 33,9% - до 80 400,7 млн долларов.

По данным статистического ведомства, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2021 году составило 676,4 млн долларов (в 2020 году также отрицательное - 677,8 млн долларов).

Новости по теме: Беларусь опровергла информацию об остановке экспорта электроэнергии в Украину

Напомним, в январе текущего года Украина импортировала 44,8 млн куб. м газа. Экспорт и реэкспорт составил 178,0 куб. м - в четыре раза больше. В прошлом месяце импорт был на 90% ниже объемов января 2021 года, однако в три раза больше, чем в декабре 2021 года.