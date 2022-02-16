С начала февраля импорт газа в Украину вырос более чем в четыре раза, - ОГТСУ

Импорт газа в Украину за период с начала февраля составил 192,4 млн кубометров. Это более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель в январе этого года (44,8 млн кубометров). Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины .

Согласно сообщению, в октябре-декабре 2021 года в Украину суммарно импортировали из Европейского Союза 181 млн кубометров.

Кроме того, с 1 января 2022 года ОГТСУ и венгерский оператор FGSZ ввели гарантированные мощности для импорта до 8 млн кубометров газа в сутки из Венгрии в Украину. А с 1 февраля Украина начала физический импорт газа из Венгрии.

Также добавляется, что на период с 4 февраля по 31 марта 2022 года гарантированная мощность в точке "Будинце" (Словакия) увеличена на 15 млн кубометров и составляет 42 млн кубометров в сутки.

Так, суммарная гарантированная мощность для импорта газа в Украину из Евросоюза в 2022 году увеличена на 85%.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжить транзит газа через территорию Украины после 2024 года, но для этого есть несколько условий. Транзит будет продолжен, если будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно.