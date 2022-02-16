С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий: Кто может рассчитывать на повышение выплат

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Также с 1 марта установят доплату для людей, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет

С 1 марта на 14% будет проиндексированная пенсия для более чем 10 миллионов украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось в YouTube.

Как отметил премьер, на 14% будут проиндексированы доплаты украинцам в возрасте от 75 лет. Также с 1 марта установят доплату для людей, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет.

"Кроме того, по решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти лишь в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума", – отметил Шмыгаль.

Постановлением предусматривается с 1 марта 2022 года увеличить на коэффициент 1,14:

показатель средней заработной платы, учитывается для исчисления пенсии;

пенсии военнослужащим;

пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам в возрасте более 80 лет (которые получают 500 гривен) и лицам в возрасте более 75 лет (которые получают 400 гривен).

Кроме того, предполагается с 1 марта 2022 года:

повысить минимальную пенсионную выплату для лиц, которые имеют длительный страховой стаж (30/35 лет, соответственно, для женщин и для мужчин), и для лиц с инвалидностью І группы, до 2 300 грн и установить минимальную пенсионную выплату для неработающих лиц со страховым стажем меньшей продолжительности на уровне 2 100 гривен;

установить минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь, на уровне 2 100 гривен;

увеличить помощь на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, с 1700 до 2 100 гривен;

установить к пенсиям, назначенным по обращениям, поступившим по 31 декабря 2021 года, которые не повышались с 1 марта 2021 года, ежемесячную доплату в размере 135 грн;

установить ежемесячную доплату к пенсии, если размер повышения в результате перерасчета пенсий не достигает 100 грн, в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Также постановление предусматривает учет индексации пенсии при увеличении на 25% размеров пенсий лицам с инвалидностью вследствие войны.

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Напомним, Верховная Рада Украины определила дату ежегодной индексации пенсий – это 1 марта. За принятие законопроекта №4668 в целом проголосовали 352 депутата при минимально необходимых 226.