Российские банки больше не будут работать в Украине, - НБУ

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Такой шаг принят Правлением Национального банка единогласно

Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет об АО "Международный резервный БАНК", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В НБУ добавили, что РФ является акционером и владельцем 50,000000004427% уставного капитала ПАО "Сбербанк России" (Sberbank of Russia) и 100% уставного капитала Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

"Следовательно, их украинские дочерние банки находятся под опосредованным контролем России и ее руководства.

Право принимать такие решения правлению Национального банка предоставляет постановление от 24 февраля 2022 года № 19 "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения", – пояснили в Нацбанке.

Такой шаг принят Правлением Национального банка единогласно и утвержден решениями от 25 февраля 2022 года № 90-рш/БТ "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и № 91-рш/БТ "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК".

НБУ напоминает, что в 2017 году решением СНБО на АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (прежнее название АО "СБЕРБАНК") и ПАО "Проминвестбанк" были наложены санкции для предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц, в частности материнских структур.

Новости по теме: Совет Европы прекратил членство РФ в двух органах

Ранее сообщалось, что ПриватБанк отменяет ранее введенные временные ограничения на пользование кредитными средствами. В течение суток возможность пользоваться кредитными средствами будет восстановлена в пределах установленного лимита на карте.