Россия готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но есть условия

В Российской Федерации заявили о готовности продолжить транзит газа через территорию Украины после 2024 года, но для этого есть несколько условий. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда заканчивается действующий контракт на транзит через эту страну. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", - отметил российский лидер.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр России Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее провели совместную встречу. Тогда стороны обсудили использование украинской газотранспортной системы после 2024 года и договорились продолжить консультации по этому вопросу.

В свою очередь, глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что транзит газа через территорию Украины - это не вопрос денег, это вопрос национальной безопасности.