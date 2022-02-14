Президент Зеленский предложил Германии стать гарантом транзита газа через территорию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Германии стать гарантом транзита газа через украинскую территорию. Во время брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем украинский глава отметил необходимость начала стратегического диалога в энергетической сфере.

"Предложил начать стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которого будут определены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала нашим гарантом в продолжении транзита газа через Украину", - сказал глава государства.

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Напомним, сегодня в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который находится в Украине с рабочим визитом.

К слову, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Москву для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне угрозы наступления России на Украину. Глава немецкого правительства отправится в Москву 15 февраля.