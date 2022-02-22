Последствия признания Россией "ЛНР" и "ДНР": Цены на золото достигли девятилетнего рекорда

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В частности европейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,9%

После признания Российской Федерацией так называемых "Л/ДНР" цены на золото достигли девятилетнего рекорда, а совокупные потери от падения европейских, американских и азиатских рынков могут достичь триллиона долларов. Об этом говорилось в данных Investing.

Как отмечается, европейский индекс Stoxx Europe 600 на предыдущих торгах упал на 1,9%. Однако впоследствии восстановился из-за возможности введения ЕС против РФ таких санкций, которые бы не нанесли вреда европейскому бизнесу. Сейчас индекс находится на минимуме с октября прошлого года.

При этом, мировой индекс FTSE All World index в феврале потерял на торгах 2,56%, а азиатский индекс S&P Asia 500 - 1,9%.

По информации издания Financial Times когда к рынкам присоединится американский рынок, который с пятницы закрыт, мировые финансовые потери могут достигнуть 1 триллиона долларов.

Также американская биржа сигнализирует падение на предыдущих торгах. Инвесторы минимизируют риски и перенаправляют средства в более безопасные активы по типу облигаций Казначейства США и золота.

В результате золото значительно подорожало, пересекая отметку в 1916 долларов за унцию на сегодняшних торгах. Последний раз такие значения наблюдались в июле 2021 года, когда котировки взлетели до более 2000 за унцию.

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Как сообщалось ранее, на фоне сообщений о дальнейшем наращивании российских войск на границах с Украиной за последние восемь месяцев цены на золото достигли максимума - до более 1900 долларов за унцию.

Так, угроза вторжения на фоне скопления российских войск уменьшает желание инвесторов идти на риски. И, как следствие, повышает привлекательность таких активов, как золото.