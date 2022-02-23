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Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине

МВФ
Фото из открытых источников

Новая работа начинается на фоне российского кризиса

Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, передает "Экономическая правда".

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Новости по теме: МВФ согласовал выделение Украине 700 млн долларов

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд по результатам просмотра программы Stand-By может выделить Украине транш на 700 млн долларов.

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