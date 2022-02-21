Министр инфраструктуры заверил, что оснований для отмены авиарейсов в Украине нет

Александр Кубраков Всеукраинский форум "Украина 30"

В ведомстве призвали не поддаваться панике

Ситуация в воздушном пространстве Украины полностью контролируема государством, пока нет серьезных оснований для отмены авиарейсов. Об этом во время брифинга в Министерстве инфраструктуры Украины, посвященном ситуации на рынке авиаперевозок Украины, отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

"В очередной раз подчеркиваю, что пока нет серьезных оснований для отмены авиарейсов, ситуация в воздушном пространстве Украины полностью контролируемая государством. Призываем не поддаваться панике и не играть на руку агрессору. Мы работаем 24/7 и получаем оперативную информацию о военной ситуации, поэтому при малейшем реальном риске будут приняты быстрые решения, ведь безопасность авиации является безусловным приоритетом", - сказал министр.

Александр Кубраков продолжил: "Мы это проходили. У нас было закрытие авиапространства и в городе Харьков, и Днепровский аэропорт не работал, то есть все это происходило за последние годы, и не один раз, поэтому еще раз подчеркиваю: никакой паники, все спокойно".

Напомним, авиакомпания Swiss Air приостановила полеты в Киев до конца февраля на фоне растущего напряжения на российско-украинской границе.

Напомним, ранее мы писали, что немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из столицы. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года. Пассажиров при бронировании билетов просят оставить свой номер телефона, по которому компания автоматически сообщит о любых изменениях.