Курс валют на сегодня: Гривна в обменниках укрепилась на 40 копеек

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Сейчас доллар в обменных пунктах стоит 28,40 гривен за доллар

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 16 февраля, укрепился на 40 копеек - до 28,40 гривен за доллар. Об этом сообщил УНИАН.

Как отмечается, сейчас можно продать американскую валюту в среднем по курсу 28,07 гривен за доллар, евро – 31,80 гривен за евро.

При этом курс гривны к евро укрепился также на 40 копеек - до 32,30 гривен за евро.

Напомним, что ранее курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 февраля в продаже вырос на 66 копеек до 28,72 гривен за доллар по сравнению с предыдущей сессией, а курс в покупке до 28,70 гривен за доллар.

Также вырос курс евро в продаже на 61 копейку до 32,56 гривен за евро.

Так, утром 14 февраля торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,7000 - 28,7200 грн/доллар, евро 32,5429 - 32,5627 грн/евро, российский рубль 0,3747 - 0,3751 грн/рубль.

А Национальный банк Украины только в январе потратил 1,5 млрд долларов на удержание курса гривны. Во власти обвиняли в дестабилизации валютного рынка негативную информационную повестку дня.

Только за декабрь на фоне сообщений об угрозе российского вторжения бизнес вывел из Украины 12 млрд долларов инвестиций и дивидендов. В то время как за весь прошлый год государство привлекло только 6,5 млрд долларов.