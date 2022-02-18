Гривна стабилизировалась: Аналитик рассказал, что будет дальше

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Так, в ближайшее время валюта может стоить 28-28,5 грн/долл.

Курс гривны по состоянию на сегодня, 18 февраля, стабилизировался до 28,34 грн/долл. и в случае отсутствия негативных новостей в ближайшее время может стабилизироваться в пределах 28-28,5 грн/долл. Об этом сообщил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии УНИАН.

"Высокая волатильность на рынке сохранится на следующей неделе. С учетом того, что нерезиденты ориентируются на заявления западной прессы, могут перейти к агрессивным продажам, и курс вернется к отметке в 29 гривен за доллар. Однако в случае отсутствия негативных новостей курс может стабилизироваться в пределах 28-28,5 гривен за доллар", - отметил он.

В то же время, по словам эксперта, геополитическая ситуация и эскалация боевых действий на Донбассе остаются главными драйверами рынка. Украина и представители НАТО не фиксируют отвод российских войск, западные партнеры продолжают настаивать на высоких рисках эскалации. Именно на этот фон реагируют нерезиденты, которые под влиянием эмоций активизируют выход из украинских активов. В частности, портфель ОВГЗ нерезидентов с начала февраля снизился на 4,7 млрд грн, а с начала года – на 15,8 млрд грн.

"Украинцы более спокойны, поскольку отследить и догнать события и курсовые колебания на рынке проблематично. Более того, большинство, поддавшись панике, уже реализовали часть покупок и остаются в валюте. Другие же компании, опасаясь эскалации, сворачивают инвестиционную деятельность. Национальный банк Украины пытается сглаживать рыночные движения с помощью интервенций и выкупа валюты в период резкого укрепления", - пояснил Шевчишин.

При этом он подчеркнул, что ситуация с закупкой энергоносителей пока не оказывает сильного влияния на рынок. В частности поддержку оказывает теплая погода, которая снижает затраты энергоресурсов.

"В ближайшее время ожидаем торги гривны в диапазоне 28,3-28,55 грн/долл. Перед выходными, учитывая новости, а также принимая во внимание выходной день в США в понедельник, участники рынка постараются провести все запланированные сделки, а нерезиденты - закрыть еще порцию позиций. Геополитические риски сохраняются, как и опасность эскалации военных действий на Донбассе", - добавил аналитик.

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Как сообщалось ранее, курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 16 февраля, укрепился на 40 копеек - до 28,40 гривны за доллар.

Продать американскую валюту можно было в среднем по курсу 28,07 гривны за доллар, евро - 31,80 гривны за евро.