ЕС одобрил масштабные санкции против РФ, - журналист

Фото из открытых источников

Официальное сообщение о новом пакете санкций за агрессию против Украины ожидается сегодня вечером

Евросоюз одобрил новый пакет санкций в отношении всех ответственных за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР". Соответствующее решение в среду, 23 февраля, приняли послы ЕС, сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против России. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС ближе к вечеру", - говорится в сообщении Йозвяка.

Новости по теме: Санкции против России вводят еще три страны

Напомним, после признания президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенных "ЛДНР" западные страны начали вводить новые санкции против России. Однако стоит отметить, что это не те санкции, которые Запад обещал ввести в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, США запретили своим гражданам осуществлять инвестиции и финансовую деятельность в "ЛДНР", а также ввозить в США любые товары, услуги или технологии из оккупированных регионов. Также предусматривается блокирование активов тех, кто осуществлял экономическую деятельность на оккупированном Донбассе или сотрудничал с такими людьми. Также Джозеф Байден объявил санкции против российской элиты, суверенного долга и банков.

Германия приостановила сертификацию газопровода "Северный поток - 2", что может стоить российской экономике до 3 млрд долларов в год.

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех близких к Владимиру Путину олигархов. К тому же Запад пообещал ввести новые санкции, если Россия продолжит эскалацию.

Еврокомиссия одобрила проект санкций: он затронет около 350 депутатов российского парламента, голосовавших за признание самопровозглашенных "ЛДНР".