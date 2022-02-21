Цены на продукты: В Офисе президента рассматривают снижение НДС
Всего есть три возможных варианта реакции на резкое подорожание продуктов питания в Украине, отметил Шурма
В Офисе президента рассматривают несколько вариантов реакции на резкое подорожание продуктов питания в Украине. Среди них и снижение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью "РБК-Украина".
Как отметил Шурма, всего есть три возможных варианта.
"Первое - целевые выплаты. Есть программа "єПідтримка", которую мы будем расширять. У нас большие планы по поводу этого инструмента. Это такой инструмент ограниченных или "крашеных денег" для определенных категорий на определенные цели", - сказал он.
По его словам, второе - это снижение налогов. "Мы также анализируем такой сценарий снижения налогов на потребление. Но подчеркну: никакие решения пока не приняты", - сообщил Шурма.
"И третий - классический монетарный инструмент, связанный с учетной ставкой и денежной массой", - сказал он.
При этом заместитель главы Офиса президента не исключил снижения НДС.
"Практически все возможно. Польша это уже сделала. Мы анализируем все возможные инструменты", - добавил Шурма.
Отметим, средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 14,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.
Ранее сообщалось, что порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021 года цена выросла более чем на 30%. Все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%.