Цены на продукты: В Офисе президента рассматривают снижение НДС

В Офисе президента рассматривают несколько вариантов реакции на резкое подорожание продуктов питания в Украине. Среди них и снижение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью "РБК-Украина".

Как отметил Шурма, всего есть три возможных варианта.

"Первое - целевые выплаты. Есть программа "єПідтримка", которую мы будем расширять. У нас большие планы по поводу этого инструмента. Это такой инструмент ограниченных или "крашеных денег" для определенных категорий на определенные цели", - сказал он.

По его словам, второе - это снижение налогов. "Мы также анализируем такой сценарий снижения налогов на потребление. Но подчеркну: никакие решения пока не приняты", - сообщил Шурма.

"И третий - классический монетарный инструмент, связанный с учетной ставкой и денежной массой", - сказал он.

При этом заместитель главы Офиса президента не исключил снижения НДС.

"Практически все возможно. Польша это уже сделала. Мы анализируем все возможные инструменты", - добавил Шурма.

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Отметим, средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 14,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.