За минувшие сутки НВФ 60 раз нарушили режим прекращения огня, травмированы военные и гражданские

Фото из открытых источников

Также зафиксирован полет БПЛА противника с пересечением линии соприкосновения

За прошедшие сутки, 17 февраля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорилось в Facebook Операции объединенных сил Украины.

Как отмечается, противник обстрелял:

Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Водяное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов;

Трудовское - из минометов калибра 82 мм;

Старогнатовку - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов;

Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Попасную - из станковых противотанковых гранатометов;

Зайцево - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов;

Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм; из артиллерии калибра 122 мм;

Станицу Луганскую - дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов;

Пески - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия;

Гольмовский и Майорск - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов;

Хрящевку и Сизое - из артиллерии калибра 122 мм;

Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкий, Опытное, Гранитное - из минометов калибра 120 мм;

Широкино - из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В то же время в Донецкой области зафиксирован полет БПЛА НВФ, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

При этом от действий противника вчера один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное.

Также в результате обстрелов двое гражданских лиц получили ранения.

Кроме этого, вчера от обстрелов противника были повреждены сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома в Станице Луганской. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии. В то же время, НВФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за 16 февраля зафиксировала на Донбассе 591 нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Больше всего их было обнаружено в Луганской области.