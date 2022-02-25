Вторжение в Украину: Российские войска прорвали оборону Херсона
В Херсонской ОГА призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике
В ходе боевых действий оккупанты прорвали оборону Херсона. Украинские военные потеряли контроль над переправой в город. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация в Facebook.
Как отметил глава ОГА Геннадий Лагута, после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, потерян контроль над переправой в Херсон.
"Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города", - сообщил он.
В Херсонской ОГА отметили, что руководством области прилагается максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней.
"Призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация остается напряженной, однако обещаем сделать все возможное для ее урегулирования", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в Херсонской области в результате российской оккупации погибли 13 человек. Среди погибших - двое детей и девять военнослужащих. Также 33 человека пострадали. Из них 4 ребенка и 17 военнослужащих.