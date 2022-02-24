Вторжение РФ: В Херсонской области взорвали мост

В Херсонской области российские войска взорвали мост в Геническом районе. Соответствующие фото появилось в местных группах в Facebook .

Очевидцы сняли, что часть моста разрушена.

Геническ и Арабатская стрелка LIVE

Кроме того, по сообщению "Суспільного" в Херсоне, со ссылкой на мэра Таврическая Николая Ризака, речь идет о захвате Северо-Крымского канала и Каховской ГЭС.

"И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично это видел - "Грады", танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг", - сказал резак.

Соответствующее видео жители области обнародовали в Facebook.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области между селом Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. На борту находилось 14 человек.