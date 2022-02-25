ВСУ сожгли колонну бронетехники РФ под Гостомелем

Фото из открытых источников

Сейчас в поселке городского типа продолжаются бои

Украинские защитники разбомбили и сожгли колонну российской бронетехники под Гостомелем. Об этом "Украинской правде" сообщили в Генштабе.

Как отмечается, сейчас в Гостомеле продолжается бой.

В то же время, в Министерстве обороны предупредили, что возможен заход врага в Ворзель и окружающие населенные пункты.

А чтобы остановить проход российских войск украинские защитники взорвали три моста: мост на Новоирпенской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе, и в Демидове мост через р. Ирпень.

Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем pic.twitter.com/8SOcN7Pw5n — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022

https://www.facebook.com/1551784961/videos/492620959159392/

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Напомним, что вчера российские военные захватили контроль над международным аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле находится менее чем в 10 км от Киева.

Позже, председатель подкомитета по госбезопасности и обороне парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что аэропорт авиапредприятия "Антонов" в Гостомеле (под Киевом) находится под контролем ВСУ.

По его словам, это не даст возможность использовать его для расширения десантной операции и планов Российской Федерации.