ВСУ отбили прорыв российских войск под Черниговом, техника противника захвачена
Противник отступил в направлении Седнева и из Городни в Семеновку
Вблизи города Чернигов военные Вооруженных сил Украины отбили прорыв российских войск. При этом, вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск", - говорилось в сообщении.
По словам главнокомандующего, вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.
"Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян", - добавил он.
Напомним, что вчера пограничных пунктах на севере Украины продолжались боевые действия. Украинским военным удалось остановить наступление противника в Черниговской области.
Кроме того, было уничтожено шесть российских самолетов, два вертолета и десятки единиц техники.
А российские захватчики после столкновения с тотальным сопротивлением украинских защитников сдавались в плен.