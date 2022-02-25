ВСУ отбили прорыв российских войск под Черниговом, техника противника захвачена

Facebook / главнокомандующий ВСУ

Противник отступил в направлении Седнева и из Городни в Семеновку

Вблизи города Чернигов военные Вооруженных сил Украины отбили прорыв российских войск. При этом, вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск", - говорилось в сообщении.

По словам главнокомандующего, вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

"Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян", - добавил он.

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Напомним, что вчера пограничных пунктах на севере Украины продолжались боевые действия. Украинским военным удалось остановить наступление противника в Черниговской области.

Кроме того, было уничтожено шесть российских самолетов, два вертолета и десятки единиц техники.

А российские захватчики после столкновения с тотальным сопротивлением украинских защитников сдавались в плен.