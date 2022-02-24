ВСУ отбили город Счастье в Луганской области

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Были убиты 50 российских военных

Украинские военные отбили город Счастье в Луганской области. Были убиты 50 российских военных. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Счастье отбито, противник понес потери. Город Счастье (Луганская обл.), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов", - говорится в сообщении.

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Ранее в МВД заявили, что наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Именно так российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу нашей страны в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

Обстрелам подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении в стране военного положения из-за вторжения российских войск. Решение уже поддержала Верховная Рада.