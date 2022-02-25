ВСУ обезвредили на Оболони в Киеве военных РФ, захвативших украинскую военную технику
Российские военные, захватившие два автомобиля Вооруженных сил Украины, переодевшиеся в форму украинских военных и на скорости двигавшиеся в центр Киева со стороны Оболони, обезврежены. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Обезврежены", – написала она в Facebook.
Как сообщали, утром 25 февраля в Киеве объявили воздушную тревогу.
Также сообщали, что в Киеве ракета попала в жилой дом. По предварительным данным - трое раненых.