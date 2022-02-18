Вслед за ОРДО: Главарь ОРЛО также заявил об эвакуации в РФ

Он добавил, что Россия готова принять жителей "республики"

Главарь ОРЛО Леонид Пасечник призвал жителей неподконтрольной Украине территории Луганщины эвакуироваться в Россию из-за "угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь "республики"". Об этом сообщают подконтрольные НВФ СМИ.

"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам организовать эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке до пограничных пунктов", — говорится в заявлении Пасечника.

Он добавил, что Россия готова принять жителей "республики", и призвал "всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".

Ранее сообщалось, что власти ОРДО из-за обострения на Донбассе объявили массовую эвакуацию населения. Людям предлагается выехать в Ростовскую область России.