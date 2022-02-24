Войска РФ захватили Геническ, - мэр города

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Городской голова должен обеспечивать жизнедеятельность города, района

Генический городской глава подтвердил, что в городе – войска РФ. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на комментарий Александра Тулупова.

"Да, правда (в городе российские войска, – ред.). Я перешел из городского совета в администрацию, с главой районного совета мы здесь находимся, заместители мои в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Все окружили", – сказал он, добавив, что физического воздействия чиновники не испытали.

"Нам сказали, что мы должны обеспечивать жизнедеятельность города, района", – добавил мэр.

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Напомним, ранее в МВД заявили, что русские войска с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории многих стран.