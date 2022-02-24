Войска РФ вошли на территорию Украины на 5 км в двух направлениях, - ОП

Во время нападения России на Украину вражеские войска на двух направлениях вклинились на расстояние до пяти километров. Это наблюдается на севере Харьковской и Черниговской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга .

"Основные удары были нанесены в 05:00 по военной инфраструктуре, аэродромах, складах ресурсов и центров военного управления. По нашим предварительным оценкам, данные уточняются, первый удар провалился. Потери есть, но они незначительные и не снизили боеспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур", – сказал Арестович.

При этом на некоторых направлениях российская армия вклинилась на территорию Украины.

"По предварительным данным, есть незначительное вклинение противника на расстояние до 5 км, наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской ближе к Сумам, и данные, которые требуют проверки, на волынском направлении. Но там, по поступившей информации, отражено продвижение", - высказался советник главы ОП.

Напомним, сегодня утром, 24 февраля, Россия начала новое вторжение в Украину – авиаударам подверглись несколько городов. Под прицелом военная инфраструктура. Подробнее об этом читайте здесь.