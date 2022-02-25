Войска РФ обстреляли автобусы, которые ехали эвакуировать жителей Счастья

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Информация о пострадавших уточняется

Автобусы, ехавшие в город Счастье Луганской области эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Фейсбуке.

"Автобусы, ехавшие в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами". Уточняем информацию о пострадавших" - отметил он.

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Напомним, 24 февраля ночью военные РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским аэродромам в шести городах – в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

Агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируемая.

Небо над Украиной закрыто.

С 05:30 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение сроком на 30 суток.