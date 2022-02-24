Вражеские войска штурмуют границу в Киевской области

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Вражеская военная техника зашла через пункт пропуска "Вильча"

В Киевской области украинские военные сбили три российских вертолета вблизи аэропорта Гостомель. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Вражеская военная техника зашла через пункт пропуска "Вильча".

"Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой. Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов. Отметим, пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией", - говорится в сообщении.

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