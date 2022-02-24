home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Вражеские войска штурмуют границу в Киевской области

российские военные
Фото из открытых источников

Вражеская военная техника зашла через пункт пропуска "Вильча"

В Киевской области украинские военные сбили три российских вертолета вблизи аэропорта Гостомель. Об этом сообщает Государственная пограничная служба

Вражеская военная техника зашла через пункт пропуска "Вильча". 

"Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой. Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов. Отметим, пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Россия нанесла воздушные удары по военному объекту в Броварах

Напомним, сегодня утром, 24 февраля, Россия начала новое вторжение в Украину – авиаударам подверглись несколько городов. Под прицелом военная инфраструктура. Подробнее об этом читайте здесь.

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Россия признает ОРДЛО в пределах Донецкой и Луганской областей

программы канала ZIK

Гарантия БЕЗОПАСНОСТИ для Украины |
Верят ли украинцы в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение? |
В чем смысл жизни? |
Как рост цен ударил по карману украинцев? |
Мир, нападение, переговоры: какой сценарий ждёт Украину? |