Во всех регионах Украины подняли полицию по боевой тревоге
Правоохранители просят граждан сохранять спокойствие
Органы и подразделения Нацполиции во всех регионах подняты по боевой тревоге. Наряды полиции находятся на улицах населенных пунктов Украины для обеспечения спокойствия и правопорядка. Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 24 февраля, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко поднял органы и подразделения Нацполиции по боевой тревоге. Эта мера связана с агрессией Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.
В полиции просят граждан сохранять спокойствие и руководствоваться только информацией, полученной из официальных источников.
"Полицейские будут обеспечивать правопорядок и предоставлять гражданам необходимую помощь и информацию", - отметили в ведомстве.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в связи с вторжением российских войск.
Министерство внутренних дел обнародовало информацию о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины.
К украинцам обратился министр обороны Украины Алексей Резников с заявлением, в котором подчеркнул, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить украинцев и не дать агрессору шанса на прорыв.