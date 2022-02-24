Во всех регионах Украины подняли полицию по боевой тревоге

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Правоохранители просят граждан сохранять спокойствие

Органы и подразделения Нацполиции во всех регионах подняты по боевой тревоге. Наряды полиции находятся на улицах населенных пунктов Украины для обеспечения спокойствия и правопорядка. Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 24 февраля, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко поднял органы и подразделения Нацполиции по боевой тревоге. Эта мера связана с агрессией Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.

В полиции просят граждан сохранять спокойствие и руководствоваться только информацией, полученной из официальных источников.

"Полицейские будут обеспечивать правопорядок и предоставлять гражданам необходимую помощь и информацию", - отметили в ведомстве.

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в связи с вторжением российских войск.

Министерство внутренних дел обнародовало информацию о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины.

К украинцам обратился министр обороны Украины Алексей Резников с заявлением, в котором подчеркнул, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить украинцев и не дать агрессору шанса на прорыв.