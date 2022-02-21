Во время сессии городского совета в Ровно произошла массовая драка: Пострадал депутат

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Конфликт возник во время обсуждения смены руководства Ровенской городской больницы, перерос в массовую драку

В Ровно сегодня, 21 февраля, во время сессии городского совета произошла драка, пострадал депутат. Об этом сообщает "Ровно Вечернее".

Отмечается, что схватка началась во время выступления местного активиста, врача Ровенской городской больницы Романа Коваля. Он выступал в защиту нынешнего главного врача ЦГБ Ровно Евгения Кучерука, которого хотят уволить с работы.

Коваль обвинил представителей "Свободы", что это именно они хотят заменить главного врача. Именно тогда к трибуне подбежали депутаты от ВО "Свобода". Началась потасовка, которая переросла в драку с участием около 20-ти человек.

Разнять обе стороны конфликта удалось с помощью полиции. Во время драки пострадал экс-депутат ВР Олег Осуховский, которому разбили бровь.

В работе сессии Ровенского городского совета объявлен перерыв. В зале валяются сорванные маски, на которых видны капли крови.

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Напомним, ранее мы писали, что народный депутат Украины Артем Дмитрук, который вышел из партии "Слуга народа", устроил драку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета. Травмы различной степени тяжести получили несколько работников городского совета и муниципальной безопасности.