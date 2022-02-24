Виталий Кличко сообщил об особенностях введения комендантского часа в столице

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении комендантского часа в столице. Об этом он сообщил на своей странице в Телеграм.

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать она с 22:00 до 07:00. Это - вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - отметил мэр.

По его словам, общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

"Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее 24 февраля в Киеве объявили воздушную угрозу. Жителей столицы просят отправиться в укрытие.