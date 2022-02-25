Вениславский сообщил, что аэропорт в Гостомеле вернулся под контроль ВСУ

Федор Вениславский Слуга Народа / Facebook

Однако бои продолжаются

Аэропорт авиапредприятия "Антонов" в Гостомеле (под Киевом) находится под контролем ВСУ. Об этом сообщил глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") в эфире телеканала "Украина-24", передает "Интерфакс-Украина".

"Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил подтверждение, что аэропорт "Антонова" в городе Гостомель Киевской области наши Вооруженные Силы отбили у десантников", – отметил он.

При этом Вениславский добавил, что бои продолжаются, но ВСУ взяли контроль над Гостомельским аэропортом, чтобы не дать возможность использовать его для расширения десантной операции и планов Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 февраля до 200 российских солдат высадились на аэродроме "Гостомель" и идут бои.

Как известно, ночью 24 февраля военные РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским аэродромам в шести городах – в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

Агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируемая.

Небо над Украиной закрыто.

С 05:30 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение сроком на 30 суток.