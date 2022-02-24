Вблизи Краматорска ВСУ уничтожили шестой российский самолет

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Защитники уничтожают технику россиян

В ходе нападения России украинские военные сбили шестой российский самолет. Цель поразили под Краматорском Донецкой области. Об этом сообщила прессслужба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"В районе Краматорска уничтожен 6-й самолет РФ. Следите за обновлениями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в районе проведения ООС было сбито пять самолетов ВКС РФ и два вертолета, подбито два танка, уничтожено несколько грузовиков ВС РФ. Русские войска несут потери.

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