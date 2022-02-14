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В зоне ООС на Донбассе в результате обстрелов со стороны НВФ ранен украинский военный

ООС
Фото из открытых источников

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-средней тяжести

В течение дня, 14 февраля, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Согласно сообщению, один обстрел из ручных противотанковых гранатометов был зафиксирован недалеко от Трехизбенки.

Вблизи Марьинки противник задействовал беспилотник, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина может быть готова к предоставлению особого статуса для Донбасса, но если будет согласована необходимая последовательность реализации Минских соглашений.

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